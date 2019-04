Die Feuerwehr hat am Ostermontag möglicherweise Schlimmeres verhindert, als sie einen brennenden Hochsitz bei Damflos gelöscht hat.

In einem Waldgebiet hinter dem Industriegebiet Grafenwald in Richtung Damflos hat am Ostermontag gegen 13 Uhr ein Hochsitz in Flammen gestanden. Das teilte die Polizei Hermeskeil mit. Durch das Feuer sei auch der angrenzende, laut Polizei äußerst trockene Wald in Brand geraten. Der frühen Meldung und dem schnellen Eingreifen der Wehrleute sei es zu verdanken, dass ein größerer Waldbrand verhindert worden sei.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de