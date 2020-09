Feuerwehr : Hochsitz geht in Flammen auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil In Hermeskeil stand nach Angaben der Polizei am Samstagabend, 5. September, ein Hochsitz in Flammen.

