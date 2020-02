Hochwasser an der Mosel: Parkplätze gesperrt, weiterer Anstieg erwartet (Fotos)

Mosel Die Pegelstände an der Mosel steigen. Für den Dienstag erwartet das Hochwassermeldezentrum einen weiteren Anstieg, der zu mehreren Straßensperrungen führen könnte. Volksfreund.de hält Sie auf dem Laufenden.

Nach den vielen Regenfällen der letzten Tage hat sich die Hochwasserlage an der Mosel zugespitzt. Am Montagmittag um 12 Uhr hatte der Pegel in Trier einen Wasserstand von 6,69 Meter.