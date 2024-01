Aktueller Stand Hochwasser in der Region: So ist die Lage am Mittwoch (Fotos)

An der Mosel wurden in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues die üblichen Hochwasserschutzmaßnahmen bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch getroffen, wie der Chef der VG-Feuerwehr, Thomas Edringer, mitteilt. In Lieser wurde am Moseldamm die Hochwasserschutzwand eingezogen, um den Ort zu schützen. In Kesten wurden ebenfalls die Hochwasserwände eingerichtet. Es gab mehrere Straßensperrungen, unter anderem die L 47 zwischen Lieser und Bernkastel-Kues und die Kreisstraße zwischen Kesten und Lieser.

An der Klostermühle Siebenborn wurden wegen der rasant steigenden Lieser besondere Schutzmaßnahmen getroffen. Die Feuerwehr Maring-Noviand hat das Grundstück mit speziellen Schutzwänden gesichert.