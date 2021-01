Feuerwehr bereitet sich auf Starkregen vor : Hochwasser in der Eifel: Erste Einsätze am Freitagmorgen (Fotos)

Eifel Die Eifeler Feuerwehren sind am frühen Freitagmorgen zu Einsätzen nach Biersdorf am See und Fleringen ausgerückt. Noch sei die Lage überschaubar, sagt der Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch. Doch die Meteorologen warnen vor weiterem Starkregen.

Normalerweise plätschtert der Kannenbach in Biersdorf am See still vor sich hin. Wenn es aber derart schüttet, wie in den letzten Tagen, dann tritt er schon mal über die Ufer. Sehr zum Leidwesen der Anwohner in der angrenzenden Talstraße, deren Keller dann volllaufen. So geschehen: erneut am Freitagmorgen, wie ein Anlieger den TV informiert. Feuerwehrleute mussten anrücken, um die braune Brühe abzupumpen.