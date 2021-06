Polizei sucht Zeugen : Hochwertiges Quad in Hersdorf gestohlen

Hersdorf Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 5. Juni, in Hersdorf ein hochwertiges Quad gestohlen. Es war in einem offenen Carport auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt. Zeugen, die den Diebstahl oder verdächtiger Fahrzeuge, mit denen der Abtransport eines Quads möglich wäre, gesehen haben, melden sich bei der Polizei Prüm, Telefon 06551/9420, E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de