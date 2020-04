Hochzeiten unter schwierigen Bedingungen : Kreative Ideen in Corona-Zeiten

Kreative Ideen in Corona-Zeiten

BERNKASTEL-WITTLICH Im Kreis Bernkastel-Wittlich finden Trauungen momentan nur unter strengen Vorkehrungen statt. Manche Paare versuchen dennoch, etwas Besonderes aus diesem Tag zu machen.

(chb) Das Corona-Virus macht auch vor Heiratswilligen nicht halt. So werden einige Trauungen in den Standesämtern der Verbandsgemeinden verschoben oder finden anders statt als ursprünglich geplant.

In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land wurden sechs bis acht Trauungen wegen Corona ins nächste Jahr verlegt. Stattgefunden haben in den letzten Wochen vier Hochzeiten. Carina Alt-Linden von der Verbandsgemeinde erklärt: „Momentan ist es nur möglich, dass das Brautpaar gemeinsam mit den Trauzeugen im engsten Kreis heiratet. Eheschließungen finden aktuell nur im Trauzimmer der Verbandsgemeinde statt.“

Damit trotzdem Freunde und Verwandte teilnehmen können, wurden einige Trauungen schon per Skype, einem Videotelefonat, übertragen. „Das Brautpaar stellt dazu ein Stativ mit einer Kamera oder einem Handy auf, und die anderen können die Trauung von Zuhause aus verfolgen.“

In der Stadt Wittlich haben bis 13. März insgesamt drei Trauungen ohne Einschränkungen stattgefunden. Seitdem gab es keine weiteren Trauungen mehr.

Das bedeute: Dabei sind Brautpaar, Standesbeamter sowie gegebenenfalls Trauzeugen und — bei internationaler Beteiligung — Dolmetscher.“ Die nächste Trauung ist am 8. Mai im Sitzungszimmer mit Brautpaar und dem Standesbeamten.

Nach hinten verschoben haben viele Brautpaare ihren großen Tag in der Verbandsgemeinde Thalfang. Kerstin Tuba-Schleidweiler von der Verbandsgemeinde berichtet: „Manche haben ihren Termin schon zum zweiten oder zum dritten Mal verschoben und mit Fragezeichen versehen. Grundsätzlich können aber Trauungen stattfinden.“ Fünf Paare haben sich schon in Corona-Zeiten das Ja-Wort gegeben. „Dabei ging es etwas sachlicher zu als sonst. Es wurde sich auf die Verwaltungsmodalitäten beschränkt. Manchen war es beispielsweise wichtig, zu heiraten, weil ein Kind unterwegs ist und es mit der Anmeldung des Kindes einfacher ist, wenn vor der Geburt die Trauung stattgefunden hat.“

In Morbach brauchten bisher keine Trauungen verschoben werden, weil dort die „Heiratssaison“ noch nicht begonnen hat.

Viele Hochzeiten wurden von den Brautpaaren auch in Traben-Trarbach verschoben. Seit den Einschränkungen waren dort sieben Trauungen, wobei sie nur im Verwaltungsgebäude in der Brückenstraße 11 stattfinden können.

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues haben im März und April neun Paare geheiratet, zwei haben verschoben. Kornelia Brinkmann von der Verbandsgemeinde erklärt: „Trotzdem, dass bisher nur das Brautpaar und die Trauzeugen dabei sein konnten, waren es für einige sehr schöne Zeremonien.“ Weiter sagt sie: „Verwandte eines Brautpaars haben beispielsweise eine Schnitzeljagd organisiert. Das Paar ist zu bestimmten Orten gefahren, die auf Zetteln standen. Dort war jeweils etwas für sie hinterlegt. Wie viele Plätze sie insgesamt angefahren haben, ist uns aber nicht bekannt.“

Bei so viel Kreativität wird den Brautpaaren ihre Trauung auch in dieser Situation in positiver Erinnerung bleiben.