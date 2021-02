Gesundheit : Nach Schwächeanfall am Altfels: Höhenretter bergen Wanderer bei Kastel-Staadt

Foto: Wilfried Hoffmann/TV/Wilfried Hoffmann

Ein medizinischer Notfall hat am Samstagvormittag einen größeren Einsatz von Rettungskräften am Altfels in Kastel-Staadt ausgelöst. Die Hintergründe:

Der 416 Meter hohe Altfels oberhalb der Saar ist Teil und eine Attraktion mehrerer Wanderwege rund um Kastel-Staadt, Freudenburg und Taben-Rodt. Am Samstagmorgen wollte ihn ein 55-jähriger Wanderer aus dem Saarland erkunden, alleine und ohne Begleitung. Hierzu kletterte er die steile Felswand hinauf bis zum Felstableau. Doch dort angekommen, erlitt der Wanderer nach Angaben der Polizei einen Schwächeanfall.

Der Mann rief seinen Bruder an, der anschließend die Rettungskräfte alarmierte. Speziell ausgebildete Höhenrettungskräfte der Berufsfeuerwehr Trier und der freiwilligen Feuerwehr Saarburg-Beurig rückten an und konnten den Wanderer am Fels heruntergelassen. Der Verunglückte war während der Rettungsmaßnahmen ansprechbar, aber nicht mehr mobil.

Die Rettungsaktion dauerte rund eineinhalb Stunden. Zur weiteren medizinischen Überprüfung wurde der 55-Jährige nach der Bergung in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

