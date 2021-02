Hohe Beute : Diebe stehlen Geld, Traktoren und Rasenmäher in Hillesheim

Hillesheim Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch am Wochenende, der Schaden ist enorm.

Unbekannte sind nach Mitteilung der Polizei am Wochenende in eine Firma für Landtechnik in der Straße Am Berg in Hillesheim, Ortsteil Bolsdorf, eingebrochen. Hier entwendeten sie neben Bargeld mehrere hochwertige, landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren und Aufsitzrasenmäher. Der der Firma dadurch entstandene Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260, oder Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571/95000, in Verbindung zu setzen.