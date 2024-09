Feuerwehr im Einsatz Sperrung der B51 wegen brennendem LKW

Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Einsatz auf der B51 bei Hohensonne ausrücken, bei welchem ein LKW angefangen hatte zu brennen. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch nicht bekannt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B51 in Richtung Trier komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. An dem LKW entstand nur ein Schaden an der Ladefläche.