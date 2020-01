Blaulicht : Porsche mit Böllern beschossen

Sankt Aldegund Die Polizei Zell sucht die Täter, die am Silvesterabend in Sankt Aldegund einen Sportwagen stark beschädigt haben.

Die Tat wurde am Dienstag, 31. Dezember, zwischen 16.15 Uhr und 21.30 Uhr begangen. Die Täter beschossen nach Angaben der Polizei einen nahezu fabrikneuen Porsche Cayman mit Feuerwerkskörpern. Dabei wurde der Wagen auf der Fahrerseite an acht Stellen eingedellt.

Die Reparatur werde vermutlich sehr aufwendig und teuer. Schätzkosten: rund 10 000 Euro. Das Auto war in Sankt Aldegund am Moselstausee 16 abgestellt, in der Nähe des Kriegerdenkmals.