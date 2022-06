Blaulicht : Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand in Dreis (Update)

Zu einem einem Dachstuhlbrand kam es am Donnerstagabend in der Schlossstraße in Dreis Foto: Agentur Siko

Dreis Zu einem einem Dachstuhlbrand kam es am Donnerstagabend in der Schlossstraße in Dreis. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.

Am Donnerstagabend, 23. Juni 2022, kam es um 19.14 Uhr zu einem Brand eines Reihenhauses in Dreis, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer vermutlich durch einen Gasgrill ausgelöst worden, der auf der Dachterrasse, unmittelbar an der Hauswand stand und vermutlich zunächst die Hausfassade in Brand setzte. Der Brand dehnte sich anschließend auf das Dach aus.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten eine Ausdehnung des Brandes verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach ersten Einschätzungen auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.