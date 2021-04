Polizei : Einbruch in Waschraum

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein (red) Die Polizei Gerolstein ist am Mittwoch über den Aufbruch mehrerer Münzbehälter in dem Waschraum eines Mietanwesens in der Straße Zur Büschkapelle informiert worden. Unbekannte Täter hätten diese aufgebrochen und den Inhalt entwendet.

