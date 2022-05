Blaulicht : Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall: Zwei Autos kollidieren bei Ensch miteinander

Ensch Bei einem Verkehrsunfall in einer Kreuzung bei Ensch kollidierten am Donnerstagabend zwei Autos miteinander. Was passiert ist.

Am Donnerstag, 05.05.2022 ereignete sich gegen 18:50 Uhr sich auf der L 48, Einmündung zur Thörnicher Brücke in Ensch ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, teilt die Polizei mit. Demnach war der Pkw Hyundai einer 63-jährigen Fahrzeugführerin aus Richtung Bekond unterwegs und wollte nach links auf die Thörnicher Brücke einbiegen. Der andere Pkw eines 20-Jährigen kam mit seinem Seat aus Richtung B 53 gefahren.