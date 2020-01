Polizei : Hoher Sachschaden

Bitburg (red) Nach Mitteilung der Polizei ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Trierer Straße in Bitburg ein PKW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit einem parkenden Fahrzeug kollidiert. Der auf einem Parkplatz abgestellte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt.

