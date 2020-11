Blaulicht : Hoher Sachschaden nach Brand in Reifenhandel in Naurath (Eifel)

Naurath In Naurath (Eifel) hat es am Samstagvormittag in einer Werkstatt mit Reifenhandel gebrannt. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Trier stand kurz nach 11 Uhr eine Lagerhalle in der Föhrener Straße in Flammen. Mehrere Feuerwehren eilten zur Brandstelle, die Rauchsäule war bereits von Weitem zu sehen.

In der Werkstatt standen zwei Autos, die den Flammen zum Opfer fielen. Auch Werkzeuge und Reifen wurden bei dem Feuer trotz der rasch anlaufenden Löscharbeiten vernichtet. Ein Übergreifen des Brands auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Feuer war nach Angaben von Alexander Loskyll, Wehrleiter der VG Schweich, bald gelöscht. Allerdings liefen auch am Nachmittag noch Sicherungs- und Nachlöscharbeiten.

Wie es zu dem Brand kam, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier sagte, gibt es jedoch derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 150.000 Euro.