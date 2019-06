Feuerwehr : Hoher Sachschaden nach Carport-Brand

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Gerolstein Am Samstagabend, 29. Juni, gegen 19.45 Uhr, geriet ein Carport und die angrenzende Hecke in der Bergstraße von Gerolstein in Brand. Der Brand ergriff im Verlauf das untergestellte Fahrzeug sowie daneben geparkte Fahrzeuge.

Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf das angrenzende Haus.

Durch den Brand wurde das Carport und das untergestellte Fahrzeug zerstört, die zwei in der Nähe geparkten PKWs wurden zum Teil stark beschädigt und die Hausfassade des angrenzenden Haus sowie das Vordach eines benachbarten Hauses teilweise erheblich angebrannt.