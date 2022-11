Polizei : Einbruch ins Tennisheim

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun (mh) Einen Schaden im vierstelligen Bereich richteten Unbekannte an, die zwischen dem 31. Oktober und dem 3. Novemrber in das Tennis- und Vereinsheim des TuS Daun in der Maria-Hilf-Straße eingebrochen sind.

