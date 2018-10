später lesen Hinzerath Hoher Schaden: Autos in Hinzerath zerkratzt FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. September sind in den Straßen Hochscheider Gasse sowie Zur Krummfuhr in Hinzerath drei Autos von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.