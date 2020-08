Hoher Schaden bei Unfallflucht in Wittlich

Wittlich Rund 5000 Euro Sachschaden sind laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Wittlich entstanden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat ein unbekannter Fahrer im Zeitraum zwischen 13.30 und 17 Uhr einen Toyota Avensis beschädigt, der in Wittlich am Fahrbahnrand der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war.