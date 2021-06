Kriminalität : Einbrecher sind in Veldenz in den Bauhof eingestiegen

Einbrecher sind in Veldenz in den Bauhof eingestiegen

Einbrecher sind im Kreis Bernkastel-Wittlich unterwegs: In der Nacht auf Sonntag, 27. Juni, kam es nach Polizeiangaben zu einem Einbruch in den Bauhof der Ortsgemeinde Veldenz. Die Unbekannten verursachten beim Aufhebeln der Eingangstür einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531-95270, entgegen.