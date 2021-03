Einbruch : Hoher Schaden: Einbrecher stehlen Pedelecs

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich In der Nacht auf Montag sind bisher Unbekannte in ein Fahrradgeschäft am Handwerkerhof in Schweich-Issel eingebrochen. Der Schaden beläuft ich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. An der Tat waren laut Polizei mehrere Personen beteiligt, die arbeitsteilig und bandenmäßig agierten.

Nachdem sie die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt hatten, entwendeten sie Pedelecs sowie Pedale, Fahrradtachos, Bekleidung und Schuhe. Für den Abtransport des umfangreichen Diebesguts dürften mehrere Fahrzeuge oder Fahrten erforderlich gewesen sein. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass dabei auch ein weißer Transporter, Citroen Jumper, der in der Tatnacht von einem benachbarten Betrieb entwendet wurde, zum Einsatz kam. Von dem Fahrzeug fehlt bisher jede Spur.