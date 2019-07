Ursache unklar : Hoher Schaden nach Brand eines Neubaus in Schömerich

Schömerich Hoher Schaden ist am Freitagmorgen bei einem Brand im Hochwald entstanden.

In einem derzeit noch unbewohnten Neubau im Römerweg in Schömerich (VG Saarburg-Kell) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben ist einer Anwohnerin der Straße auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen, dass in dem Haus Flammen aus dem Dachstuhl schlagen, sie alarmierte die Feuerwehr. Dank des schnellen Eingreifens der ersten Kräfte vor Ort wurde ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert. Die Wehrleute öffneten das Dach und Zwischendecken sowie Dachhaut und Hausfassade.