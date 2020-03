Fahrerflucht : Hoher Schaden nach Unfall in Mertesdorf

Mertesdorf Der Verursacher beschädigte ein Auto, das in der Hauptstraße geparkt war. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Nach einem Unfall in der Hauptstraße in Mertesdorf sucht die Polizei den Verursacher. Am Samstag, 21. März, wurde gegen 15.50 Uhr dort ein Firmenwagen beschädigt, der auf einem Parkplatz in Queraufstellung zur Fahrbahn der Hauptstraße stand. Die Mutter des Geschädigten hörte einen lauten Knall, konnte diesen jedoch zuerst nicht zuordnen. Etwa zehn Minuten später stellte der Geschädigte einen erheblichen Schaden am Heck seines Autos fest. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro.