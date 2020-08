Polizei : Hoher Schaden: Unbekannte kippen Zucker in LKW-Tank

Saarburg-Beurig Unbekannte haben in Saarburg-Beurig Zucker in den Tank eines LKWs gekippt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Freitag, 9.45 Uhr. Der blaue LKW mit Trierer Zulassung war in einem gewerblich genutzten Innenhof in der Straße „Im Taubhaus“ abgestellt.

Da der Geschädigte den Vorgang zunächst nicht bemerkte und den Motor startete, ist laut Polizei von einem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich auszugehen.