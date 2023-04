In der Vulkaneifel Fünf ganze Baumstämme gestohlen – wer hat die Holzdiebe gesehen?

Wenn es ein Gegenteil von Taschendiebstahl gibt, ist es wohl dieser Fall: Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, haben Unbekannte zwischen Montag, 3. April, und Dienstag, 4. April, insgesamt fünf Eichenstämme Brennholz gestohlen. Diese waren auf einem Platz der Gemeinde oberhalb der Grundschule in Neroth (Kreis Vulkaneifel) gelagert. „Der Abtransport musste aufgrund der Menge und Größe der Stämme in jedem Fall mittels schweren Geräts stattgefunden haben“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.