Holzgarage brennt in Pelm nieder

Feuerwehreinsatz in Pelm

Einen Großeinsatz umliegender Feuerwehren hat am Samstagmorgen der Brand einer Garage in Pelm ausgelöst. red

Aus noch ungeklärte Ursache geriet nach Angaben der Polizei Daun eine Holzgarage gegen 8.55 Uhr in der Gerolsteiner Straße in Pelm in Brand.

Eine darin stehende Autokarosserie wurde total beschädigt. Die Feuerwehren aus Pelm, Gerolstein, Hohenfels-Essingen und Rockeskyll und Berlingen brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Personen und weitere Gebäude waren nicht gefährdet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.