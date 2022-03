Blaulicht : Update: Holzkreuz in Winterspelt umgekippt - junger Mann lebensgefährlich verletzt

Winterspelt Beim traditionellen Burgbrennen in Winterspelt (Kreis Bitburg-Prüm) sind drei Menschen durch ein umkippendes Holzkreuz verletzt worden - ein 28-Jähriger erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Samstag etwa 30 Menschen im Ortsteil Wallmerath um ein in einem Scheiterhaufen aufgestelltes brennendes Holzkreuz versammelt. Das so genannte „Burgbrennen“ ist Tradition in vielen Eifeldörfern, der Winter soll so vertrieben und der Frühling begrüßt werden.