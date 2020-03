Brand in Bengel : Holzschuppen fängt Feuer

Foto: Fritz-Peter Linden

Bengel Ein Holzschuppen ist am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Bengel in Brand geraten. Ein Hauseigentümer hatte die Asche aus seinem Ofen entnommen, in eine Plastikkiste geschüttet und im separat stehenden Holzschuppen auf seinem Grundstück untergestellt.

Die Plastikkiste fing Feuer. Dieses sprang auf den Holzschuppen über und beschädigte diesen.