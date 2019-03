später lesen Feuer Holzunterstand fängt Feuer FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Holzunterstand ist am Samstag in Auw an der Kyll gegen 16 Uhr in Brand geraten. Der Unterstand und ein darin befindlicher Traktor wurden durch das Feuer stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.