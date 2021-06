Blaulicht : Auto gerät in Hontheim während der Fahrt in Brand

Auto gerät in Hontheim während der Fahrt in Brand

Hontheim Ein Auto hat am Montag während der Fahrt in Hontheim begonnen zu brennen. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise retten.

Am Montag, den 28. Juni, gegen 17:25 Uhr, geriet in Hontheim, Wittlich Straße, während der Fahrt ein PKW in Brand. Das teilt die Polizei mit