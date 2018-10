Hontheim: Frau kommt von der Straße ab und fährt in Garten

Eine Frau ist bei einem Unfall in Hontheim verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

() Die 78-jährige Frau, die aus der Verbandsgemeinde Gerolstein kommt, fuhr am Dienstag gegen 14.48 Uhr mit ihrem Auto auf der Dauner Straße in Hontheim. Hier kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und erst in einem Vorgarten des Anwesens eines Anwohners zum Stillstand.

Die Frau wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, es musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich.