Rettungshubschrauber im Einsatz Motorradfahrer wird bei schwerem Unfall bewusstlos

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der B421 bei Hontheim. Ein Motorradfahrer ist aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, meldet die Polizei. Am Straßenrand verkeilte sich das Motorrad, wodurch der 25-Jährige auf ein Feld geschleudert wurde. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.