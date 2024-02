Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Horath: Bewegungsmelder treibt Diebe in die Flucht

Laut Polizei sind am 11. Februar, zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr, Unbekannte in das Drahtwerk in Horath eingebrochen. Wie viele es waren, ist noch nicht bekannt. Die Täter gelangten durch die Hintertür des Drahtwerks in die Werkhalle. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens eine weitere Person außerhalb des Gebäudes zur Überwachung stand. Nachdem die Täter den Bewegungsmelder ausgelöst hatten, flüchteten die Diebe ohne Beute mit ihrem Fahrzeug.