Hotel-Einsturz an der Mosel „Mir kommen immer noch die Tränen“ – Was der Einsatzleiter erlebt hat

Der Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel ist ein Großeinsatz der Blaulichtfamilie von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), @fire-Spezialkräften, Polizei, Rettungsdiensten von DRK und Malteser sowie vielen weiteren Spezial-Einheiten gewesen. Mehr als 250 Helfer waren unter größter Lebensgefahr und Anstrengung mehrere Tage am Unglücksort im Einsatz. Der Einsatzleiter vor Ort war Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Jörg Teusch – eine große Verantwortung in diesem außergewöhnlichen Unglücksfall.