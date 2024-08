Familie überlebt Hotel-Einsturz in Kröv Retter weinten, als sie Zweijährigen lebend aus den Trümmern holen

Es war wohl der emotionalste Moment für die Retter, als sie am Morgen um kurz vor halb neun eine Mutter und ihren fast zweijährigen Sohn aus den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv retten konnten. Die Frau hat mit ihrem drei Jahre älteren Mann und dem gemeinsamen Sohn Urlaub in Kröv gemacht und in dem Hotel übernachtet. Alle drei stammen aus Urk in den Niederlanden.