Ermittlungen laufen Eingestürztes Hotel in Kröv – Bauarbeiten Ursache für Unglück?

„War sehr schön und das Personal freundlich und zuvorkommend. Immer gerne wieder!“ So lautet die Überschrift über die letzte Bewertung des Drei-Sterne-Hotels Reichsschenke in Kröv auf der Online-Buchungs-Plattform booking.com. Verfasst wurde sie am Montag von einer Frau, die dort mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Sie lobt in ihrer Bewertung: „Balkon beim Zimmer dabei. Kleiner schöner Biergarten.“ Einziger Kritikpunkt: „Viele Stufen bis zum Zimmer.“