Liveticker Hotel-Einsturz in Kröv: Alle wichtigen Infos zum Unglück an der Mosel (Fotos/Videos)

Kröv · Die Trauer nach dem schweren Hotel-Einsturz in Kröv ist groß. Zwei Menschen starben bei dem Unglück. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist groß, das zeigt die Spendenaktion für die Betroffene. Was alles in Kröv passiert ist, können Sie in unserem Liveticker nachlesen.

13.08.2024 , 15:45 Uhr

Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv waren die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche in der Nacht zum Samstag erfolgreich. Foto: dpa/Harald Tittel