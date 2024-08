Liveticker Hotel-Einsturz in Kröv: Die wichtigsten Infos auf einen Blick (Fotos/Videos)

Kröv · Die Trauer nach dem schweren Hotel-Einsturz in Kröv ist groß. Zwei Menschen starben bei dem Unglück. Was alles in Kröv passiert ist, können Sie in unserem Liveticker nachlesen.

12.08.2024 , 06:53 Uhr

Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv waren die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche in der Nacht zum Samstag erfolgreich. Foto: TV/Florian Blaes