LIVE Liveticker Eingestürztes Hotel in Kröv: Mutter mit Kind und weitere Personen gerettet

Kröv · In Kröv ist ein Hotel in sich zusammengestürzt und hat neun Menschen unter den Trümmern begraben. Gerade läuft der gefährliche Rettungseinsatz. Im Liveticker lesen Sie, was vor Ort passiert.

07.08.2024 , 10:35 Uhr

Foto: TV/Florian Blaes

Von Mandy Radics und Christian Moeris