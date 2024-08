Unglück an der Mosel Hotel in Kröv eingestürzt - Neun Menschen vermisst

Es ist eine Tragödie, die sich am Dienstagabend, 06.08. 2024 um kurz nach 23 Uhr im Urlaubsort Kröv an der Mosel abgespielt hat. Zuvor soll es, laut Augenzeugen, eine Explosion gegeben haben und eine große Staubwolke stieg über einem Hotel auf. Von außen ist zu erkennen, dass der Giebel komplett versetzt in Schieflage steht und die Untergeschosse quasi zusammengedrückt sind. Laut Polizei konnten sich viele der Gäste retten, allerdings werden mit Stand 2 Uhr am Mittwochmorgen noch 9 Menschen vermisst. Zu zwei Menschen hätte man Kontakt, die unter den Trümmern liegen.