Zwei Tote Hotel in Kröv eingestürzt: Was bisher zum Unglück bekannt ist

In der Nacht soll es, laut Augenzeugen, eine Explosion gegeben haben und eine große Staubwolke soll über dem Hotel aufgestiegen sein. Von außen ist zu erkennen, dass der Giebel komplett versetzt in Schieflage steht. Die Untergeschosse sehen so aus, als seien sie zusammengedrückt worden. Auf der Pressekonferenz am Mittwochvormittag wurde bestätigt, dass am Abend in dem Gebäude Bauarbeiten stattgefunden haben. Ob ein Zusammenhang zum Einsturz besteht, ist allerdings unklar. Laut Einsatzleiter Jörg Teusch sind bislang keine äußeren Einwirkungen bekannt, die zum Einsturz geführt haben könnten.