Die wichtigsten Infos Hotel in Kröv eingestürzt: Zwei Tote und weitere Verschüttete – der Überblick

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend. Um 22.55 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Anwohner meldeten den teilweisen Einsturz eines Hotels mitten in dem bekannten Weinort Kröv an der Mosel. 14 Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem historischen Gebäude. Fünf Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen und wurden von den Einsatzkräften und Notfallseelsorgern betreut.