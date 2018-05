später lesen Kriminalität Teilen

Laut Kriminalinspektion Wittlich hat es am Mittwoch gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz an der L 64 (Gemarkung Schalkenmehren) einen Streit zwischen drei Männern gegeben. Dabei hat ein 34-Jähriger auf einen 39-Jährigen geschossen, der dadurch einen Durchschuss im rechten Bein erlitten habe. Der Schütze sitzt in Untersuchungshaft.