Konz : Hubschrauber sucht Einbrecher

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Sogar ein Polizeihubschrauber ist bei der Suche nach vermutlich mehreren Einbrechern am Samstagabend in Konz eingesetzt worden - bisher ohne Erfolg. Zu dem Einbruch in ein Anwesen in der Straße Im Canet kam es laut Polizei zwischen 16 und 21 Uhr.

Als der Besitzer zurückkehrte, flüchteten die Täter. Über die Schadenssumme macht die Polizei bisher keine Angaben.