Blaulicht : Hubschraubereinsatz nötig: US-Amerikanerin prallt gegen Baum und wird verletzt

Zemmer/Rothaus Die Polizei der Air Base Spangdahlem war am Montag im Einsatz, weil eine US-Amerikanerin mit ihrem Wagen bei Rothaus auf der L 46 von der Straße abgekommen war. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der L 46 in Höhe von Rothaus, zwischen den Abfahrten Orenhofen und Speicher. Nach Informationen der Polizei fuhr eine US-Amerikanerin auf der L 46 von Spangdahlem kommend in Richtung Trier, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, durch den angrenzenden Wald fuhr, gegen einen Baum prallte und sich mit dem Wagen einmal drehte. Dabei wurde die Frau verletzt.