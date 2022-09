Blaulicht : Waschmaschinenbrand in Wohnhaus in Hüttingen

Foto: Agentur Siko

Hüttingen an der Kyll Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus in Hüttingen an der Kyll ausrücken. Eine Waschmaschine hatte im Erdgeschoss Feuer gefangen.

