Leichte Verletzung : Hund beißt Kind in den Fuß, dann die Mutter - Polizei sucht Hundebesitzer in Bernkastel-Kues

Hund beißt Kind in den Fuß, dann die Mutter - Polizei sucht Hundebesitzer in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues​ Eine 19-jährige Mutter und ihr kleines Kind sind am Montag in Bernkastel-Kues von einem Hund gebissen worden. Da die Frau im ersten Moment eine Verletzung verneinte und den Hundehalter aus der Situation entließ, wird er nun von der Polizei gesucht.

Auf einem Spazierweg an der "alten Brauerei" in Bernkastel ist es am Montag, 14.11., gegen 16.20 Uhr zu einem unangenehmen Zusammentreffen zwischen einer 19-jährigen Mutter mit Kind und einem 60-70 jährigen Halter von zwei Hunden gekommen.