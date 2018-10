später lesen Polizei Hund verletzt in Altrich sechsjähriges Kind FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein Labrador hat in Altrich nach einem sechsjährigen Kind geschnappt und es leicht verletzt. Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 17 Uhr. Das Kind hatte mit einer Freundin in der Nähe des Elternhauses gespielt, als der Hund aus der Nachbarschaft hinzukam und das Kind biss.