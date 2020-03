Kordel Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Ein entlaufener Hund ist nach Mitteilung der Polizei am Sonntag, 22. März, zwischen 18 und 19.45 Uhr, in der St.-Amandus-Straße in Kordel vermutlich von einem Auto angefahren worden. Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er starb. Der unbekannte Autofahrer flüchtete.